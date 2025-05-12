新華社：中美經貿會談為全球經濟紓壓增信

中評社北京5月12日電／新華社發表文章指出，中美經貿高層會談10日至11日在瑞士舉行，受到國際社會高度關注。經過雙方共同努力，中美在多個領域進行了坦誠、深入、具有建設性的溝通，達成一系列重要共識，取得實質性進展，邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。



中美經濟總量超過世界三分之一，雙邊貿易額約佔世界五分之一，兩國經貿關係對兩國意義重大，對全球經濟穩定和發展有著重要影響。當前全球經濟復甦受阻，地緣政治衝突頻發，維繫中美間溝通渠道的重要性不言自明。世界最大的兩個經濟體能夠重新坐回談判桌前，本身就向國際社會傳遞了積極信號。瑞士會談舉行並取得實質性進展，是雙方在複雜國際經濟形勢下，為管控分歧、尋求共識做出的重要嘗試。雙方一致同意建立中美經貿磋商機制。世界貿易組織總幹事伊維拉稱讚中美經貿高層會談取得了“積極成果”，認為這是向前邁出的重要一步。



回顧過去一個多月，美國單方面挑起的關稅戰，對中美兩國乃至全球經濟造成衝擊。美國企業和消費者首當其衝，承擔了加徵關稅帶來的額外成本，多個行業供應鏈受到干擾，通脹壓力持續攀升。更廣泛地看，這場關稅戰擾亂了全球產業鏈、供應鏈的穩定，破壞了以規則為基礎的多邊貿易秩序，加劇了全球經濟的衰退風險。國際貨幣基金組織、世界銀行等國際機構多次警告，貿易保護主義是全球經濟復甦面臨的主要威脅之一。此次會談無疑為處在十字路口的全球經濟減少了陰霾。



這次會談舉行並取得積極成果也再次證明，平等對話應是大國間解決問題的基本態度。作為兩個國情不同的大國，中美之間難免會有一些分歧，關鍵是要尊重彼此核心利益和重大關切，找到妥善解決問題的辦法。通過平等對話機制，中美雙方可以清晰表明對各自主要關注問題的態度，澄清相關事實，解釋提出關注的原因，探討導致相關問題的因素，商量可能的解決方案。發展中出現的問題要依賴發展解決，短期內出現的問題在中長期視角可能不再是困擾。事實上，任何國家都不會為了迎合或滿足其他國家不合理的要求而放棄自身合理的發展利益，但這並不妨礙雙方通過平等對話尋找可能的解決路徑。

