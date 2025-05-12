中國限制出口　稀有金屬鉍價格3個月漲至7倍

中評社香港5月12日電／日經新聞報導，用於焊料等的稀有金屬鉍的價格正在快速上漲。近3個月的價格漲幅達到7倍。作為對美國特朗普政府加徵關稅的報復措施的一環，作為最大生產國的中國啟動了出口管制。中國的未加工產品出口量為零，鉍的供需變得緊張。



“短期內價格如此急漲讓人驚訝”，生產鉍的日本東邦亞鉛的金屬營業部部長橋田幸弘這樣表示。目前，鉍在歐洲的價格約為每磅45美元。1月下旬時為6美元多，現在已漲至約7倍。



鉍被廣泛用於噴淋器的噴頭、醫藥品原料等多種用途。其中有代表性的是用於接合電子零部件等的焊料。鉍的熔點低，如果用來代替鉛，將成為幾乎沒有毒性的焊料。



價格快速上漲的契機是中國的出口管制。2月4日，中國商務部和海關總署發佈了鎢、碲、鉬、銦、鉍等稀有金屬相關品類的出口管制。這被認為是對美國加徵關稅的報復措施，中國出口企業未經政府許可將無法出口。中國的海關數據顯示，啟動出口管制的2月份，未加工鉍的出口量比前一個月減少8成以上。3月份的出口量為零。



鉍的產地主要集中在中國。美國地質調查局（USGS）的數據顯示，中國在鉍生產中所佔的比例為81%（2024年）。因此，中國的出口管制對鉍供應產生很大影響。市場上也有聲音表示，“目前只能通過庫存來應對，今後應考慮從中國以外的地方採購，並提高產品價格”（日本焊料製造商）。



除中國以外的供應國之一是日本。鉍是鉛煉製過程中的副產品。在2024年世界鉍產量中，日本佔3%。東邦亞鉛的橋田表示，“為了滿足需求，將在可能的範圍內增加產量”。



中國正在加強對重要礦產的出口管制。從2023年用作半導體材料的鎵、鍺開始，到2024年9月對用作汽車阻燃劑的銻實施出口管制，2025年4月對部分稀土實施出口管制。由於新的出口管制，市場相關人士對資源價格快速上漲的警惕感正在提高。



由於彩虹般的光芒，用於觀賞也很受歡迎



在觀賞用途方面，鉍在礦物收集者中很受歡迎。這是因為當鉍加熱融化後再次結晶時，會呈現出獨特的形狀和彩虹色的光芒。



銷售礦物標本的東京科學（TOKYO SCIENCE，東京都涉谷區）每隔幾個月就會向德國製造商採購鉍。東京科學針對鉍介紹稱，“閃爍著彩虹光芒的礦物中有蛋白石和針鐵礦等，但鉍的魅力在於強烈的光芒”。



在家中製作鉍的人造結晶也是一種樂趣。作為材料的鉍能以100克等單位在網上購買。在採取安全措施的基礎上，用燃氣爐等將其熔化，冷卻後形成結晶。YouTube上有許多說明製作方法的視頻。



據悉，東京科學目前沒有提高標本價格的打算。但該公司表示，“如果國際價格居高不下，可能會影響到觀賞用鉍”。