王衛星：台灣需要更徹底的自我覺醒

全國台灣研究會副會長王衛星（中評社 海涵攝） 中評社北京5月15日電（記者 海涵）全國台灣研究會副會長王衛星日前在2025年兩岸關係研討會上表示，當今世界，一系列重大歷史事件接踵而至。兩岸關係亦處於更重大事件爆發前夜。兩岸關係何去何從、個人前途命運系於何處？台灣需要更多人、更徹底的自我覺醒。



“更多的台灣政黨和政治人物要徹底自我覺醒。”王衛星表示，在兩岸關係大是大非問題上，對“中國人”身份和一個中國原則的認同，就是最基本事實的覺醒。島內政黨和政治人物在國家民族重大問題上選擇越離譜，兩岸之間統“獨”碰撞、較量就會越激烈，統一急迫性就會越衝高。毫不客氣地說，客觀認識台灣未來和自身何去何從，是歷史留給台灣政黨和政治人物的一道需要限時回答的單選題。



“更多的台灣軍人要徹底自我覺醒。”王衛星表示，在重大歷史關頭，台灣的軍人應秉持大義，不要誤判錯判、上當受騙。海峽兩岸的關係是國家內部關係，不是國際關係。兩岸雙方軍隊建設都是中國國防建設的整體組成部分，兩岸軍隊都是中華民族安全利益的守護者，同為中國軍隊。一切從事分裂祖國的人和政黨都是中華民族的敗類，是兩岸中國軍人共同的敵人。維護中華民族祖產祖業，是兩岸中國軍人的共同職責。



王衛星說，台灣的軍人應該認識到，高危時期，一些別有用心的政客，會誘導、逼迫台灣軍人做炮灰和祭品，唯有堅定反“獨”，才能避免上當受騙；承平時期，這些人會教唆、誤導台灣軍人為抗拒統一賣命，實際上台灣軍人才是兩岸和平、走向統一的直接受益者。“前車之鑒，後事之師”。今天，台灣軍人絕不能成為國家統一的阻礙者。未來一段時期，仍將是兩岸關係的高危期，希望台灣軍隊的同袍們在執行任務時，一定要頭腦清醒，注意安全，防止被人利用，悔恨終身、禍及子孫。

