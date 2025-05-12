王毅會見古巴外長羅德里格斯

中評社北京5月12日電／5月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見古巴外長羅德里格斯。



新華社報導，王毅歡迎羅德里格斯來華出席中拉論壇第四屆部長級會議，表示中古友誼源遠流長，雖然遠隔重洋，但能像鄰居一樣常來常往。3天前，習近平主席同迪亞斯-卡內爾主席在莫斯科舉行富有成果的重要會晤，為中古關係指明了進一步前進方向。



王毅說，建交65年來，中古始終相互信任、相互支持，已成為社會主義國家真誠互信的同志，發展中國家團結互助的典範，也為全球南方團結合作、維護國際公平正義、反對強權霸凌樹立了標桿。無論國際風雲如何變化，維護好、鞏固好、發展好中古友好關係始終是中國黨和政府堅定不移的方針。中方將繼續支持古方維護國家主權和民族尊嚴、反對封鎖制裁的正義鬥爭，推動中古命運共同體建設不斷取得新成果，相信在古巴等各方支持下，本屆部長級會議必將取得圓滿成功。



羅德里格斯表示，古中保持高頻次高層往來，兩黨兩國友好關係具有戰略意義。衷心感謝中方堅定支持古巴反對封鎖制裁，並為古巴克服經濟困難提供寶貴幫助。65年前百萬古巴人民在哈瓦那集會，一致贊同與中華人民共和國建交，成為全體古巴人民的光榮集體記憶。古巴將繼續堅定恪守一個中國原則，同中方落實好兩國元首莫斯科會晤重要共識，推動相互尊重、互利共贏、面向未來的古中關係邁上新台階。期待並相信本屆中拉論壇部長級會議將取得重要積極成果。