王毅會見烏拉圭外長盧貝特金

中評社北京5月12日電／5月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見烏拉圭外長盧貝特金。



新華社報導，王毅表示，中烏理念相近、友誼深厚，雙方相互理解、平等相待，推動雙邊關係持續健康穩定發展，打造了不同大小國家關係的典範。奧爾西總統當選後，習近平主席第一時間致賀電，並派特使出席總統就職儀式。奧爾西總統就職後首先會見中國特使，體現了兩國關係的高水平。中方願同烏方一道，賡續傳統友誼，深化高質量共建“一帶一路”合作，以更牢固的政治互信、更高水平的互利合作、更密切的多邊協作，不斷豐富中烏全面戰略伙伴關係內涵。



王毅表示，面對變亂交織的國際局勢，中方願同全球南方國家一道，捍衞多邊主義，維護自由貿易，為地區注入更多確定性，為世界和平發展發揮建設性作用。在雙方共同努力下，中拉論壇已建立多層次、寬領域的合作架構。中方支持地區國家團結自強，將命運掌握在自己手中，願同烏方一道，推動中拉論壇本屆部長級會議取得更多成果，助力拉美和加勒比國家加快發展。



盧貝特金表示，烏中相距遙遠、體量不同，但始終相互尊重、相互理解、相互信任。發展對華關係已成為烏拉圭超越黨派和意識形態的政治共識。雙方建立了全面戰略伙伴關係，各領域合作不斷取得新成果。烏方高度讚賞習近平主席提出的系列全球倡議，支持自由貿易，願共同踐行多邊主義。烏方堅定恪守一個中國原則，支持“一國兩制”方針，將繼續致力於深化烏中友好，積極參與共建“一帶一路”。本屆中拉論壇部長級會議具有歷史意義，感謝中方對拉美一體化進程和拉共體團結的有力支持。