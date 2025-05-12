王毅會見秘魯外長斯基亞萊爾

中評社北京5月12日電／5月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見秘魯外長斯基亞萊爾。



新華社報導，王毅說，秘魯是最早加入“一帶一路”倡議的拉美國家之一，也是首個同中國簽署一攬子自貿協定的拉美國家。中國已連續11年成為秘魯最大貿易伙伴和出口市場。去年習近平主席同博魯阿爾特總統實現互訪，開啟了中秘友好關係新的歷史篇章。中方讚賞秘方長期恪守一個中國原則，對中秘關係發展前景充滿信心，願繼續同秘方在涉及彼此核心利益問題上堅定相互支持，落實好兩國元首重要共識，推動中秘全面戰略伙伴關係不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。



王毅表示，去年11月習近平主席訪秘期間，兩國元首共同宣佈錢凱港開港，成為促進發展中國家團結合作、加快發展振興的標誌，具有超越雙邊範疇的重要意義。如今“從錢凱到上海”的直航航線已經實現雙向貫通，正在形成覆蓋亞洲和拉美多國的集裝箱航線網絡，將助力秘魯增強自主發展能力，並在拉美整體發展中發揮更重要作用，充分證明中秘深化務實合作符合秘魯國家和人民的根本和長遠利益。習近平主席提出中秘貿易和投資“雙輪驅動”、傳統產業和新興產業“兩翼齊飛”、產業鏈和供應鏈“兩鏈融通”的新方向，中方願同秘方以此為遵循，深化各領域互利合作，建設好、發展好錢凱港，加快審批自貿協定升級議定書，盡快商簽避免雙重徵稅協定。



斯基亞萊爾表示，相互尊重、平等互利、利益交融成為秘中全面戰略伙伴關係的突出特點和堅實基礎。去年兩國元首成功互訪，取得豐碩成果，充分體現了秘中友好。秘魯堅定恪守一個中國原則，一貫認為台灣是中國領土。作為首批加入“一帶一路”倡議的拉美國家，秘魯期待同中方深化政治、經貿、科技、文化等全方位合作，願共同建設好錢凱港工業園區，進一步推進兩國自貿合作，加快商簽避免雙重徵稅協定。



雙方就中拉合作交換了看法，將共同推動本屆中拉論壇部長級會議取得圓滿成功。