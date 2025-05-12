王毅會見委內瑞拉外長希爾

中評社北京5月12日電／5月12日，中共中央政治局委員、外交部長王毅在京會見委內瑞拉外長希爾。



新華社報導，王毅說，中國和委內瑞拉是相互信任的好朋友、共同發展的好伙伴，雙邊關係歷經國際風雲考驗。3天前，習近平主席同馬杜羅總統在莫斯科舉行了富有成果的會晤，為下階段兩國關係發展指明了方向。中方願同委方一道，落實好兩國元首重要共識，推動中委全天候戰略伙伴關係取得新的實實在在成果，更好造福兩國人民。



王毅表示，中委同為全球南方重要成員。中方讚賞委方不畏脅迫壓力，堅定致力於自力更生、實現國家發展，願同委方加強團結合作，倡導踐行多邊主義，維護自身正當權益，捍衞發展中國家共同利益，促進中拉互利合作。雙方要充分發揮中委高委會作用，統籌推進農業、貿易、能礦等各領域合作。中方歡迎委更多優質產品進入中國市場，願加強兩國治國理政經驗交流，助力委繼續探索符合本國國情的發展道路。



王毅表示，拉美國家大踏步邁向國際舞台是歷史必然趨勢。中方堅定支持地區國家團結自強，在國際地區事務中發揮更大作用，願同委內瑞拉等拉美國家一道，反對霸道霸凌，維護國際正義。中方讚賞委內瑞拉支持拉共體機制建設，積極參與中拉論壇，願同拉美各國共商發展振興，規劃未來合作，推動本屆部長級會議取得更多成果，發出團結合作的時代強音，為中拉命運共同體建設注入新的動力，攜手全球南方國家構建平等有序的世界多極化。



希爾表示，委中建立了全天候戰略伙伴關係，雙邊關係實現全方位發展，各領域合作取得重要成果，委方對此感到滿意和自豪。中國是和平的大國，為捍衞聯合國憲章等國際規則發揮重要作用，是促進發展中國家團結合作的重要力量，委方堅定支持中方正義立場。拉美國家對習近平主席明天將在中拉論壇第四屆部長級會議上發表的重要講話充滿期待，祝賀並相信本屆部長級會議將取得圓滿成功，進一步鞏固深化拉中關係。