中拉合作奏響全球南方共同發展新樂章

2024年1月29日，“中拉發展合作與知識分享”對話——紀念“中拉論壇”成立十周年活動在北京舉辦。新華社發（圖片來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據新華社報導，“中拉論壇是新生事物，猶如一株破土而出的嫩苗，要長成參天大樹，需要雙方精心培育。”2015年1月，在中國－拉共體論壇首屆部長級會議開幕式致辭中，習近平主席為中拉論壇發展擘畫藍圖，也道出期許。



2025年5月13日，中拉論壇第四屆部長級會議將在北京舉行。習近平主席將出席會議開幕式並發表重要講話，回顧中拉關係發展，闡述中拉命運共同體重要理念的豐富內涵、實踐成就和廣闊前景，提出發展中拉關係的新倡議新舉措，為中拉關係行穩致遠指明方向、注入新動能。



“十年過去了，昔日的嫩苗如今已枝繁葉茂。”回顧親身參與、親眼見證的中拉論壇發展歷程，巴西前駐華大使瓦爾德馬爾·卡內羅·萊昂感慨地說。



十載攜手同行。在元首外交戰略引領下，中拉論壇不斷蓬勃發展，機制日臻完善，已成為增進中拉政治互信、加強發展戰略對接、促進民心相通的重要平台，為推動全球南方團結自強發出時代強音，為動蕩世界持續注入穩定性和正能量。



元首引領 擘畫合作藍圖



“中拉關係全面快速發展，得益於雙方對世界發展潮流認知更加一致，對中拉關係發展前景信心更加堅定，對互為發展機遇共識更加清晰，對構建中拉命運共同體願望更加強烈。”習近平主席2015年1月在中拉論壇首屆部長級會議開幕式上的這番話，讓萊昂記憶猶新。



在萊昂看來，這正是中拉論壇機制誕生的重要原因。2014年7月，習近平主席對巴西進行國事訪問，出席在巴西利亞舉行的首次中國－拉美和加勒比國家領導人會晤，時任巴西駐華大使的萊昂是現場見證者。



“那次會晤中，習近平主席與拉美各國領導人坦誠對話。雙方就如何對抗貧困、加強基礎設施建設等重大議題達成諸多共識。”萊昂回憶說，正是在那次具有里程碑意義的會晤中，雙方共同宣布成立中拉論壇，推動中拉關係進入整體合作和雙邊合作並行互促新階段。