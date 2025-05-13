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巴西－中國商業研討會在京舉行
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2025-05-13 12:31:15
中評社北京5月13日電／據新華社報導，巴西－中國商業研討會12日在北京舉行。巴西總統盧拉，全國政協副主席、全國工商聯主席高雲龍出席閉幕式並致辭。
高雲龍表示，中方願同巴西各界深入落實習近平主席和盧拉總統達成的重要共識，推動各領域合作更好造福兩國人民，攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，為世界和平發展注入更多正能量。
盧拉表示，巴方願積極推動兩國發展戰略對接取得更多互利成果，進一步打造全球南方國家團結合作的典範。
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