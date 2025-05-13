英國首相斯塔默住所起火

中評社北京5月13日電／據新華社報導，英國警方12日說，英國首相斯塔默位於倫敦北部的住所當天凌晨發生火災，警方正在緊急調查相關情況。



倫敦警察廳發布的消息說，住所入口受損，無人受傷。



倫敦消防部門說，消防部門當地時間凌晨1時許接到報警說發生“小火災”，20分鐘後火勢得到控制。警方已在住所外設置警戒線。



斯塔默現住位於唐寧街的首相官邸，他仍然擁有位於倫敦北部的該處房產。