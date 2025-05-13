俄土外長通話討論俄烏談判問題

中評社北京5月13日電／據新華社報導，俄羅斯外交部網站12日發布通報說，俄外交部長拉夫羅夫當天與土耳其外交部長費丹通話，討論了俄總統普京有關15日在土耳其伊斯坦布爾就烏克蘭危機問題開始俄烏之間直接談判問題。



普京11日凌晨對媒體發表聲明，提議俄烏雙方15日在伊斯坦布爾無條件重啟直接談判。普京還說，談判期間可能就一些新的停火建議達成一致。烏克蘭總統澤連斯基11日晚在社交媒體發文說，烏方期待12日起俄羅斯和烏克蘭實現全面持久停火，他將在土耳其“等候”普京前往會談。