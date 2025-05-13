﻿人大代表調研組考察揭陽　聚焦綠色能源產業

圖：港區全國人大代表調研組昨日考察大南海石化工業區廣東石化煉化一體化項目。＼大公文匯全媒體記者黃艾力攝（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公報報導，十四屆港區全國人大代表專題調研組12日在揭陽展開專題調研，行程包括考察大南海石化工業區廣東石化煉化一體化項目、惠來臨港產業園，調研綠色能源產業的發展情況等。多位港區全國人大代表訪問時表示，內地正有力推動綠色能源產業發展，香港也要爭取加強兩地合作，積極發展氫能，探討引入內地綠電，並要借鑒內地發展的成功經驗，做好前瞻布局，堅定支持特區政府全面推動香港融入國家發展大局。



加強兩地合作 拓展氫能應用



專題調研組副組長陳勇表示，香港要積極以自身作為國際金融、航運、貿易中心等優勢，與內地綠色能源等甚有發展潛力和維護國家能源安全的產業“併船出海”，更好擔當“超級增值人”角色。



港區全國人大代表林至颖表示，大南海石化工業區廣東石化煉化一體化項目涉及氫能全產業鏈等發展，值得香港借鏡，並認為香港也要爭取加強與內地相關產業合作，大力拓展製氫、運氫、儲氫及氫能應用等範疇，融入國家的能源發展大局。



港區全國人大代表李聖潑表示，揭陽的綠色石化和海上風電產業前景廣闊，相信未來有力成為粵東地區經濟增長的重要支柱。



李聖潑認為，香港可探討透過引入內地綠電，紓緩香港電費高昂所造成的企業營運成本壓力，尤其是對電力需求高的AI算力中心等產業。