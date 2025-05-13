﻿俄拒接受歐洲關於停火“最後通牒”

圖：俄羅斯國防部12日公布俄軍在烏境內訓練的照片。＼美聯社（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公網報導，﻿據法新社報導：俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫12日表示，俄羅斯不接受歐盟關於俄烏當天開始30天全面停火的“最後通牒”。歐盟與烏克蘭領導人10日威脅說，若俄方拒絕接受停火提議，西方將對俄羅斯進行大規模制裁。俄總統普京11日提議，俄烏15日在土耳其伊斯坦布爾無條件重啟直接談判。烏總統澤連斯基11日晚說，他將在土耳其“等候”普京。



佩斯科夫12日表示，俄羅斯不接受所謂“最後通牒”，用這種方式與俄羅斯對話行不通。烏克蘭官員稱，11日晚至12日，俄方發射逾百架無人機襲擊烏克蘭東部，導致1人死亡、6人受傷，並造成鐵路基礎設施和民宅受損。烏克蘭外長瑟比加指責俄羅斯“完全無視全面停火提議”，在前線繼續攻擊烏軍據點。



澤連斯基11日晚在社交媒體發文說，烏方期待12日開始停火。他同時表示15日將在土耳其“等候”普京。美國總統特朗普同日表示：“普京不想要停火協議，想要周四在土耳其見面，討論結束這場‘大屠殺’的潛在方案。烏克蘭應該立刻同意。”



中國外交部發言人林劍12日就俄烏停火及談判提議回應說，中方支持一切致力於和平的努力，希望有關各方繼續通過對話談判達成一份公平、持久、有約束力並為各當事方接受的和平協議，最終實現烏克蘭危機政治解決。