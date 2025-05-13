以總理否認與特朗普關係緊張

圖：以色列總理內塔尼亞胡（中）。＼法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公報綜合NBC、《華盛頓郵報》報導：美國總統特朗普即將出訪中東之際，多家媒體爆料稱，以色列總理內塔尼亞胡與特朗普在如何應對哈馬斯和伊朗等問題上分歧越來越大，導致“關係破裂”。內塔尼亞胡12日否認此說法，並強調雙方關係“非常好”。



據NBC援引知情人透露，隨著美以兩國在如何應對哈馬斯和伊朗上的分歧越來越大，特朗普和內塔尼亞胡的關係也愈發緊張。以色列對加沙地帶發動新一輪軍事攻勢之際，特朗普政府希望推動加沙停火。內塔尼亞胡傾向於摧毀伊朗的核設施，而特朗普則認為有機會通過達成協議消除伊朗獲得核武器的威脅。



土耳其阿納多盧通訊社9日報導稱，特朗普認為內塔尼亞胡在“操縱”他，決定切斷兩人之間的直接聯繫。以色列媒體亦提到，特朗普在沒有與以色列協商的情況下與胡塞武裝達成停火協議，令以色列感到驚訝和失望。《華盛頓郵報》指出，特朗普此次中東之行有意迴避以色列，已經引發以色列政壇內部擔憂，甚至有官員擔心以色列或成為特朗普政府“下一個被拋棄的盟友”。



對此，內塔尼亞胡12日公開否認其與特朗普“關係破裂”的傳聞，稱以媒蓄意炒作謠言，他說：“每隔兩三周我就會與他（特朗普）通話。”



特朗普此次中東之行，估計也會與相關國家商討加沙停火事宜。哈馬斯11日發表聲明指，作為促進加沙停火協議，加沙地帶最後一名仍存活的以色列裔美國人質艾丹.亞歷山大（Edan Alexander）已於當地時間12日晚獲釋。