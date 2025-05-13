卡塔爾擬贈特朗普豪華飛機惹爭議

上圖：2017年，特朗普（右）和卡塔爾埃米爾塔米姆進行雙邊會談。下圖：今年2月，卡塔爾王室的波音747－8型客機停靠在美國佛羅里達州機場。＼法新社（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公報報導，美國總統特朗普周二將展開第二任期首次中東訪問之旅，臨行前被爆出卡塔爾王室計劃向他贈送一架價值4億美元（約31.4億港幣）的波音747－8型客機，以替換老舊的美國總統專機“空軍一號”。美媒稱，這架飛機將成為美國政府有史以來收到的最貴的外國禮物之一。此舉引發爭議，外界認為此舉可能違反美國憲法中禁止公職人員接收外國禮物的薪酬條款。



特朗普將於13日至16日訪問沙特、卡塔爾和阿聯酋三國，這是他第二個任期的首次正式外訪之旅。美國廣播公司（ABC）11日率先報導，卡塔爾方面計劃向特朗普贈送一架豪華波音飛機作為“禮物”，並在特朗普到訪時公布相關消息。



據悉，卡塔爾將贈送的波音747－8型客機，屬於卡塔爾王室定制的專機，機齡為13年，內部裝飾十分豪華，有金色墻壁和金色配飾，曾被《商務飛機旅行者》雜誌評為世界上最豪華的飛機，號稱“空中宮殿”。今年2月，特朗普就在佛州棕櫚灘國際機場參觀了這架飛機。不過，白宮當時表態，特朗普此行是為了進一步瞭解升級後的“空軍一號”飛機的配置。



《紐約時報》報導，卡塔爾捐贈的飛機預計將由位於得州的軍事承包商L3哈里斯科技公司進行改裝，改裝工作將在政府批准飛機的獲贈方式後啟動。該官員補充說，假設飛機的移交工作順利進行，預計今年底完成改裝，供特朗普使用。



特朗普卸任後可繼續使用



目前一架新的波音747－8商用飛機售價至少在4億美元左右。美國總統公開收受價格如此高昂的禮物引發輿論爭議。美國憲法中的“外國薪酬條款”禁止任何擔任政府公職的人，未經國會同意，接收任何“國王、王子或外國”的禮物、薪酬、職位或頭銜。有高級官員表示，這架飛機將在特朗普卸任後，即不晚於2029年1月捐贈給他的總統圖書館基金會。此舉意味著特朗普在卸任後，仍有可能使用這架飛機。



美媒指出，中東三國都與特朗普建立了私人關係，並共同承諾向美國進行數萬億美元的投資，而這些則可能成為潛在的利益衝突。此禮物或為卡塔爾在特朗普上台後鞏固影響力的策略。民主黨眾議員莫裡森指，這樣的送禮等於“明目張膽地行賄”。美國參議院少數黨領袖舒默表示，“這不僅僅是賄賂，更是一種額外的外國影響力。”就連特朗普的忠實盟友勞拉.盧默也在社交媒體上發文稱，如果這一消息是真的，“將會給（美國政府）帶來巨大的污點。”



白宮和司法部已預料到“厚禮”會引發爭議。美國司法部長邦迪和白宮首席律師沃林頓已起草一份分析報告，認為只要這架飛機不是贈予特朗普個人，而是贈予管理“空軍一號”的美國國防部，最終贈予到總統圖書館，就不屬於違憲。