特朗普擬壓低國內藥價　或引發全球加價

圖：美國的高藥價問題一直備受詬病，平均比其他經合組織國家的藥價高出幾倍。網上圖片（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公報綜合NBC、《華爾街日報》報導：美國總統特朗普當地時間12日在白宮簽署一項行政命令，大幅壓低美國藥品價格，降幅預計在50%至90%。各界憂心全球連鎖反應，藥廠未來恐將重新調整全球的藥價結構。



特朗普周一出席記者會表示，現時美國的藥物價格遠高於德國、英國、瑞士及澳洲等發達國家，“我們正在做的是實現平均化”。特朗普還稱，相信藥廠收入或會不變，但不同地方的貢獻卻不同，歐洲要多付一點錢，世界其他國家也將不得不多付一點錢，而美國將少付很多錢。



新命令要求衛生與公眾服務部部長小羅伯特.肯尼迪在30天內提出降價目標。此舉將啟動小肯尼迪與製藥業之間的新一輪談判。如果談判陷入僵局，小肯尼迪將採取行動執行“最惠國”藥品定價政策，將美國的價格限制在其他富裕國家所支付的最低價格水平。白宮官員表示，該政策將不再像原始版本那樣僅限於醫療保險下的某些藥物，還將針對醫療補助和私人保險涵蓋的藥物。



特朗普這項行政命令將實施“最惠國”藥品定價政策，即確保美國藥價不高於全球其他同等國家的最低標準。特朗普強調，這項命令將“幾乎立即”見效，不僅減輕國民負擔，也可望為美國聯邦預算節省“數萬億美元”。



這並非特朗普首次提出“最惠國”藥品定價政策。在第一任期內，他曾嘗試實施類似舉措，涵蓋部分癌症藥物和聯邦醫保計劃中的高價藥物，但由於程序性問題，該措施最終被法院駁回。美媒指出，該項行政令或將引發美國政府與美國製藥業之間的巨大衝突。美國藥價長期居高不下，平均為其他國家的3倍，新政策下藥廠可能將其他國家一起加價，借此提高美國的參考價格基準，引發連鎖效應。