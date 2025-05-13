剖析長江港口出售：地緣政治與安全格局劇變

在巴拿馬首都巴拿馬城附近，一艘貨輪在巴拿馬運河上航行（無人機照片）（圖片來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據大公網報導，2025年3月4日深夜，長江和記實業宣布以228億美元出售全球23個國家的43個港口資產，其中巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港最為關鍵。這絕非一場簡單的商業交易，而是在全球地緣政治與地緣安全棋盤上投下的一顆震撼彈，其影響廣泛且深遠，促使我們重新審視國家關鍵戰略資源的掌控和保護。



一、重塑全球地緣政治格局：港口爭奪戰的戰略意義



巴拿馬運河作為全球海運的“咽喉要道”，戰略地位極其重要。根據巴拿馬運河管理局2024年數據，每年通過貨物量達5.2億噸，占全球海運貿易的6%。其兩端港口巴爾博亞港和克里斯托瓦爾港的易主，本質上是地緣控制權的轉移。美國貝萊德財團通過收購，實際掌握了運河運輸的“閥門”，這帶來多方面的影響。



從軍事角度看，美國海軍借此提升了在拉美地區的軍事投射能力。依據美國國防部報告，2023年美海軍在加勒比海演習頻次已同比增加37%。這使得美國在該地區的軍事威懾力大幅增強，能夠更方便地對周邊國家施加軍事壓力，鞏固其在西半球的軍事優勢地位。



在經濟影響力方面，美國通過港口定價權間接影響拉美國家經濟。以2022年為例，厄瓜多爾香蕉出口因運河擁堵成本上漲15%，這一數據來自聯合國糧農組織。美國可利用對港口的控制，隨意調整相關費用和運輸規則，使拉美國家在經濟上對其產生更大依賴，進而操控這些國家的經濟發展走向。



對於中國而言，運河控制權的變更成為美國遏制中國的戰略支點。中國海關數據顯示，2023年中國與拉美貿易額突破7000億美元，運河控制權的改變削弱了中國對拉美經濟走廊的影響力。中國在拉美地區的貿易往來和經濟合作因美國對運河港口的掌控而面臨更多阻礙，增加了貿易成本和不確定性。



回顧歷史，1956年蘇伊士運河危機中，英法通過控制運河試圖維持殖民霸權，最終因美蘇介入失敗。此次港口出售交易顯示，在21世紀，資本併購已成為地緣博弈的新形態。這種新形態更加隱蔽，卻能達到與傳統地緣政治手段相同甚至更深遠的影響，通過經濟手段實現政治和戰略目的，值得各國高度警惕。