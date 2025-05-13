隨京劇電影游運河　感受戲曲與光影融合之美

跟著京劇電影游運河 感受傳統戲曲與現代光影藝術的融合之美（圖片來源：央視新聞） 中評社北京5月13日電／據央視新聞報導，日前，京杭大運河沿線京劇電影巡游展映活動在滄州、天津等城市舉行，吸引不少戲迷現場觀影，感受傳統戲曲與現代光影藝術的融合之美。



在滄州市大運河非物質文化遺產展示館，上百名觀眾現場欣賞了京劇電影《四郎探母》。京劇這門傳統藝術通過現代化的電影語言表現出來，帶給觀眾從未有過的視聽體驗。京杭大運河沿線京劇電影巡游展映由中國電影股份有限公司主辦，以“文化惠民＋電影文旅”為主線，以創新的“一城一特色”文旅融合體驗，將國家級“京劇電影工程”中影出品的多部京劇電影佳作帶給了運河沿岸的人民，串聯起運河沿線豐富的人文景觀。



滄州市民 趙軍霞：能夠在非遺館看老的京劇電影，覺得非常新奇，能找到我們小時候看電影的那種感覺。



而在天津市第一中學，京劇電影《九江口》走進校園，受到師生們的歡迎。現場，電影《九江口》的主創人員與同學們近距離互動，分享台前幕後的創作故事。學校教師也結合電影內容，為學生們講授京劇中的美學藝術。天津京劇院專業演員還特別登台演出，和同學們一起演繹京劇的唱腔與身段，讓大家沉浸感受京劇魅力。



中國電影股份有限公司 武岳：235年前，“三慶徽班”順大運河北上進京，京劇從此發揚光大。恰巧今年，也迎來京杭大運河全線貫通補水啟動，以此我們特別策劃沿著京杭大運河沿線進行“京劇工程電影”展映活動，將京劇這一傳統文化帶到百姓身邊。