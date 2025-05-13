財政補貼　建設生育友好型社會

中國建設生育友好型社會，需要政府、社會、企事業單位和家庭共同努力。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公報報導，有一首流傳很廣的歌叫《世上衹有媽媽好》，歌頌了母愛的偉大和無私。而在現實中，母親生育孩子之後，會遇到很多困難，其中一個就是遇到母職懲罰（motherhood penalty）。母職懲罰是指，女性在生育孩子之後，會在職場上遭遇到工作機會受阻礙、收入減少等困境。



從收入方面來說，母職懲罰主要包括三個方面：一是勞動參與率（或就業率）下降。研究發現，在控制個人人力資本特徵、所在省份和家庭特徵等變量後，在妻子一方，與生育之前相比，生育一個孩子後，其就業幾率下降約6.6%；繼續生育二孩，其就業幾率再次下降9.3%（與一孩狀態相比）。二是有報酬工作時間減少。數據顯示，女性在生育一孩後的0至3年內，每月工作時間和生育前相比減少了22.2個小時。三是工資率下降。研究發現，每生育一個子女，女性的年工資收入下降17%，小時工資下降17.4%。



近年來，中國生育率不斷走低，2023年總和生育率衹有1.01，不到更替水平的一半。要提高生育率，就需要大力建設生育友好型社會，緩解母職懲罰問題。而生育友好型企業，也是生育友好型社會的一個重要組成部分。具體來說，生育友好型企業需要在以下多個方面做出努力：



落實國家產假政策：嚴格執行國家規定的產假、陪產假、育兒假等假期制度，並確保員工休假期間工資待遇不低於法定標準。在員工休產假前，企業應協助員工做好工作交接，確保工作的連續性。可以安排其他員工暫代其工作，或者對工作進行適當的調整和分配。企業應確保員工在產假結束後能夠順利返回工作崗位，不得因員工休產假而降低其工資、予以辭退、與其解除勞動或者聘用合同。



靈活辦公 縮短工時



提倡靈活辦公模式：對於有條件的企業，可實行彈性辦公和在家辦公，允許員工靈活地安排工作時間和地點，尤其是孕婦和哺乳期的女性可以在家辦公。一方面，在家辦公可以節省通勤時間，從而有更多的時間陪伴小孩，幫助她們減輕原本沉重的育兒壓力。另一方面，男性員工也可以有更多的時間陪伴小孩和分擔家務，可以很好地緩解職業女性的焦慮。



縮短工作時間：雖然中國的勞動生產率在不斷增加，人均GDP一直在上升，但平均工作時間卻在節節走高。根據國家統計局的數據，2019年全國企業就業人員每周平均工作時間為46小時，而2024年上升到49小時，遠高於國務院規定的每周40小時工作時間，也超過勞動法每周工作時間不超過44小時的規定。