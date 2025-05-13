關稅成本高　美鞋企無奈私有化

3G資本對斯凱奇股權收購中，對現有股東表現出來的充分尊重和利益保障。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公報報導，作為全球第三大運動鞋零售商、兩度入選《財富》500強的行業巨頭，美國斯凱奇（Skechers，US：SKX）於5月5日突然宣布私有化決定，此舉措引發市場震動。



作為鞋類市場公認的舒適度最高的運動品牌，斯凱奇在中國市場的影響力，絕不比耐克（Nike）、阿迪達斯（Adidas）為低。特別在口碑方面，已經超過了後者。斯凱奇除了舒適度強於其他品牌外，定價也非常合理，性價比很高。



為什麼這樣一個極受歡迎的運動品牌，會在市場正興的時候選擇退市呢？很顯然，斯凱奇不是因為經營出現了問題，而是為了防止出現市場問題而做出的戰略選擇、積極舉措，是以退為進、自己給自己留足空間。



聯名請求豁免對等關稅



不久前，包括耐克、阿迪達斯、斯凱奇在內的76家鞋企聯名致信美國特朗普政府，請求豁免“對等關稅”。一雙球鞋原本售價衹有1100元的，未來消費者要多支付近600元，這讓主打“高性價比”的斯凱奇來說，無疑是非常尷尬的。如果繼續推行大眾化定價，企業盈利將受到很大影響。如果隨關稅而提價，市場會受影響。兩難境地下，斯凱奇主動選擇了私有化，規避上市公司面臨的監管壓力，以便在關稅風波中掌握更大的經營自主權。



這樣的以退為進，並非企業戰略中預想到的，也不是企業希望看到的，而是實際運營中突然出現的、意想不到的。能不能化解企業的經營矛盾，目前還很難說。就算能夠化解，私有化後帶來的股權結構變化，實際也會給斯凱奇未來的經營、市場、股東協作、企業管理、權力分配等方面留下風險隱患，新的投資者能否能與企業創始人友好合作、愉快相處，需要時間來檢驗。