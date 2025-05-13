﻿兩女童染新冠一危殆一嚴重

專家指出，本港正處於新冠病毒高峰期，檢測陽性比率正持續攀升。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公報報導，本港正處於新冠疫情高峰期，兩名分別17個月及13歲的女童，感染新冠病毒後出現並發症，目前一人危殆一人嚴重。有專家預計，今次新冠高峰期將維持三至四個月，個案數字將在兩周內見頂，並在最高峰後再延續六至八周，呼籲高危人群及早接種疫苗，提升保護力。



衛生防護中心昨日接獲兩宗兒童感染新冠的嚴重個案，其中17個月大的女嬰，過往健康良好，本月9日開始出現發燒和咳嗽，11日到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒、腺病毒和鼻病毒呈陽性反應。臨床診斷為同時感染新冠病毒、腺病毒和鼻病毒並發嘶吼症。她目前仍然留醫，情況危殆。女嬰沒有接種新冠疫苗初始劑次，潛伏期內沒有外游。



檢測陽性率持續上升



第二宗個案涉及一名有長期病患的13歲女童，本月9日開始出現氣促，同日到瑪麗醫院求醫，獲安排在兒童深切治療部留院治療。她的呼吸道樣本經化驗後，證實對新冠病毒呈陽性反應。臨床診斷為新冠病毒並發肺炎。她目前仍然留醫，情況嚴重。初步調查顯示，女童已完成接種新冠疫苗初始劑次，潛伏期內沒有外游。



衛生防護中心表示，新冠病毒整體活躍程度自今年3月中起持續上升。最新監測數據顯示，截至5月3日的一周，污水監測新冠病毒含量、檢測陽性率及普通科門診求診比率，在過去四周持續上升。當中，呼吸道樣本對新冠病毒檢測陽性的比率從四周前的5.09%上升至11.42%，創一年新高；污水中人均新冠病毒含量為每公升約690000拷貝，較四周前每公升約370000拷貝顯著上升；污水監測數據顯示，XDV在本地的流行率有上升趨勢。



中心表示，現時本港使用的新冠疫苗仍能有效預防，呼籲未曾接種新冠疫苗初始劑次的人士，包括幼兒及兒童，盡快接種，而高風險市民特別是長者和長期病患者，應盡快接種新冠疫苗額外加強劑。