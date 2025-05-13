日照東港區僑聯召開基層僑聯組織工作會議

5月8日，日照市東港區僑聯召開基層僑聯組織建設工作會議。（圖片來源：中國僑網） 中評社北京5月13日電／據中國僑網報導，為進一步加強僑聯組織建設，夯實基層僑聯組織基礎，5月8日，日照市東港區僑聯召開基層僑聯組織建設工作會議。日照、石臼、秦樓街道分管僑聯負責人和僑聯工作相關人員參加。



會上，傳達學習了上級僑聯有關會議精神，回顧總結了前期僑情統計工作成果，安排部署了各街道成立僑聯的籌備流程、組織架構、時間節點等工作內容，與會人員圍繞僑聯成立的有關事項進行了溝通與交流，統一思想，形成共識。



會議要求，要通過舉行僑聯成立大會，建好一個僑胞之家的陣地，組織開展一次有意義的活動，充分發揮僑聯代表的重要作用。要通過僑聯的成立，將素質高、能力強的基層僑界群眾代表選出來，選優選好僑聯班子，為僑聯事業的高質量發展提供堅實保障。要聚焦服務大局，進一步完善僑胞僑眷、留學人員代表人士的信息數據庫，充分挖掘僑務資源，加強僑界聯絡聯誼，凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力，為全區的雙招雙引工作貢獻僑界的智慧與力量。



各街道分管負責人表示，將認真籌備、積極謀劃，全力以赴爭取早日成立街道僑聯，推動僑聯組織規範化建設，增強僑聯的吸引力和凝聚力，為僑聯事業的發展作出積極貢獻。