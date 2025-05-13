中國繼續管制稀土出口

中國稀土出口管制還在繼續。圖為在江蘇連雲港準備出口的稀土原礦。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公報報導，9日，國家出口管制工作協調機制辦公室聚焦打擊戰略礦產走私，在廣東省深圳市召開現場會並作出專項部署，商務部新聞發言人12日回應表示，加強戰略礦產資源出口管制事關國家安全和發展利益。據報導，此前實施出口管制的中重稀土就包含在其中，顯示中國稀土出口管制還在繼續。



9日的會議表示，打擊戰略礦產走私出口成為當前迫切且重要的工作任務。聯繫到此前美媒指出稀土是中國在此輪貿易戰中最有力的武器之一，專家分析稱，如今中國打出了這張“強有力”的牌，而特朗普“幾乎毫無還手之力”。



“我們對部分戰略礦產實施出口管制以來，發現一些境外實體與境內不法人員相互勾結，企圖通過走私等方式規避出口管制措施。”商務部發言人說，為遏制走私等勢頭，國家出口管制工作協調機制辦公室5月9日聚焦打擊戰略礦產走私，在廣東省深圳市召開現場會並作出專項部署，近期還將組織一系列行動。



商務部發言人介紹，現場會要求各相關部門加強執法協作、嚴厲打擊戰略礦產走私出口、形成“齊抓共管”的高壓態勢，採取切實有效措施、堅決防止戰略礦產非法外流。



17種稀土元素均在出口管制名單



商務部發言人說，各相關部門立即開展行動，加大口岸查驗和打擊查處力度，深挖幕後非法實體和走私網絡，從嚴從快查辦違法案件，持續提升出口管制執法效力，切實維護國家安全和發展利益。



12日，國家出口管制工作協調機制辦公室並組織商務部、工業和信息化部、公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、國務院國資委、海關總署、市場監管總局、國家郵政局等部門及內蒙古、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南等戰略礦產資源集中省份的地方主管部門在湖南省長沙市召開加強戰略礦產出口全鏈條管控工作部署會。