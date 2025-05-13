科大科技管理學　育跨科解難人才

圖為科大校園（資料圖） 中評社香港5月13日電／香港作為享譽全球的國際金融及創科中心，在科技帶來的產業變革和轉型浪潮下，需要與時並進培養相關人才。香港科技大學推出的科技及管理學雙學位課程，從科技及商業角度分析及解決各種問題，發展學生對多元文化的觸覺及全球視野，以跨學科的思維去解決當今充滿挑戰和複雜多變的問題，培育兼備國際化和家國情懷的多元科技人才。香港文匯報特別訪問負責課程的科大跨學科學院，為有意報讀的同學提供最新的第一手入學資訊。



香港文匯報報導，2025／2026學年，科大科技及管理學雙學位課程將提供22個大學聯招（JUPAS）學額，基本入學要求為文憑試“433A33”，即英文達4級，中文及數學必修部分達3級，公民科達標，兩科選修科或數學延伸部分（M1／M2）達3級，生物、化學、物理、組合科學或資訊及通訊科技等其中一科為特定選修科目。數學、英文、生物、 化學、物理和綜合科學計分數可獲2倍加權，M1／M2則獲1.5倍加權。



2024年課程收生成績最高達75.86分，中位數為61.66分，下四分位數為58.55分，理科選修科目平均成績達5＊水平。



根據科大網頁資料，該雙學位課程每年會招收約40至50名學生，聯招和非聯招入學的學生比率為41：59，聯招Band A申請者錄取率為26%。



面試表現是錄取關鍵因素



學院強調，學生面試表現是錄取與否的關鍵因素，所有申請人均須參與面試且不設補考。面試採用個人形式，全程以英語進行，重點評估申請人的相關學科的知識水平、社會意識、表達能力及創新思維。過往紀錄顯示，選擇課程並排列在Band A 的申請人將優先獲得面試機會，且衹有將課程列為Band A志願的申請人成功獲取錄。

