日本北海道等多地治安事件頻發

中評社北京5月13日電／據央視網報導，據中國駐札幌總領事館微信公眾號消息，駐札幌總領館提醒領區中國公民注意人身安全。



隨著春季氣溫回升，熊類等野生動物冬眠過後覓食活動日益頻繁，4月以來領區一道三縣報告數百件目擊情況，部分熊進入到城市地區，造成人員受傷。此外，進山采摘春笋等野菜遇險情況亦有發生。



同時，據日本媒體報導，近期在該館領區北海道倶知安町發生無差別傷害案件、北海道札幌市、岩手縣盛岡市、秋田縣秋田市發生交通肇事逃逸傷亡事件，札幌等地還發生以年輕女性為目標的性騷擾事件。



中國駐札幌總領事館提醒領區中國同胞及中國遊客加強防範，注意人身安全。



一是遵守當地法律法規，避免夜間單獨出行、前往偏僻地區等。若遭遇糾紛保持冷靜，妥善應對，確保自身安全，並注意保存證據。



二是遵守各類警示標誌，切勿前往未開放區域、原始林區以及偏遠山區等手機信號薄弱或未覆蓋區域。盡量不要單獨前往野外徒步踏青或采摘野菜，出行前告知家人出行地點和預計返回時間。



三是出行去野外時攜帶驅熊鈴鐺、收音機、口哨等，穿著顔色鮮艶服飾，遠離野生動物，不要投喂或挑釁，防止意外傷害。突遇熊類時要冷靜處理，不要大喊大叫和盲目逃竄，可面向熊緩慢向後退，避免過激行為招致熊的襲擊和傷害。