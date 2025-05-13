“不按套路出牌”撬動商業新模式

2025年3月16日，靜安首發品牌館亮相上海張園。新華社記者 劉穎 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據新華社報導，在傳統商業面臨同質化困境的當下，“不按套路出牌”正成為撬動商業創新的一把鑰匙。上海蟠龍天地將商圈融入古橋流水，吉林省長春“這有山”把30米高的室內山體變成消費動線……“非標商業”項目正加速崛起。



“非標商業”並非新鮮事物。回溯過往，北京798由廢棄工廠轉型為藝術車間，上海田子坊將弄堂小店編織成文藝地標，這些早期實踐已為非標商業埋下種子。2020年前後，“非標商業”一詞頻繁出現在行業報告與媒體視野中。如今，依托社區、集市、公園乃至古建築而生的商業空間，憑借 “鬆弛感”“小眾”“個性”等標簽，在社交平台掀起打卡熱潮，成為年輕群體的消費新寵。



為什麼年輕人會愛上這些“商業異類”？它們又能火多久？帶著疑問，記者走訪了多個特色非標商業體。



從“千店一面”到“一店千面”



非標商業中的“非標”二字，首先表現在線下空間上的突破。



上海蟠龍天地脫胎於擁有1400餘年歷史的古鎮，它把現代的開放式商業融於古鎮之中，消費者喝著咖啡看流水潺潺，在青石板路、老石橋邊，享受獨特的城市“微度假”體驗。



在浙江省杭州文三數字生活街區，一場 “科技穿越” 正在上演。這裡曾是華東最大的信息產業集散地之一，如今，人們通過 VR、AR 技術“穿越”至敦煌、唐朝等場景，讓國潮古風與穀子商店、智能潮玩產生奇妙碰撞。



走進長春的“這有山”商業綜合體，消費者會有自己不是在逛商場而是在“爬山”的錯覺。消費者拾級而上，沿途分布著按4：3：3配比的沉浸式主題街區、餐飲店面與零售空間。日均3萬人次的打卡量，使其成為東北地區現象級消費地標。



美團數據顯示，帶地域文化標簽的商業體，復購率比普通商場高38%。