中評社北京5月13日電／據央視新聞報導，當地時間12日，一份由聯合國機構和非政府組織發布的報告稱，由於新一輪巴以衝突持續，以及以色列對加沙地帶的持續封鎖，加沙地帶全部民眾面臨嚴重的糧食安全問題。



由多個聯合國機構和非政府組織共同編寫的“糧食安全階段綜合分類”報告指出，在以色列對加沙地帶連續兩個多月實施完全封鎖後，加沙地帶全部人口面臨嚴重的糧食不安全，約47萬加沙民眾面臨“災難性饑餓”，絕大多數加沙兒童面臨極度食物匱乏的困境。報告預測，到今年9月底，加沙地帶的糧食不安全水平、嚴重營養不良水平和死亡率將超過該報告中“饑荒”定義的閾值。



倉庫空空如也 聯合國機構呼籲取消封鎖



聯合國世界糧食計劃署12日公布的視頻顯示，該機構在加沙地帶中部城市代爾拜拉赫的倉庫已經空空如也。世糧署執行主任辛迪·麥凱恩呼籲國際社會採取緊急行動，讓人道援助物資進入加沙地帶。目前，世糧署在加沙地帶的25家大餅店已全部因缺少面粉和燃料停業近一個月。



聯合國世界糧食計劃署駐巴勒斯坦負責人 安托萬·雷納德：饑荒將進入倒計時，目前的狀況還要持續多久呢？這無法接受，我們需要向人們提供適當水平的援助，向他們伸出援手。



聯合國糧農組織也在12日發表聲明，呼籲立即恢復對加沙地帶提供人道援助的渠道、解除對加沙地帶的封鎖。糧農組織副總幹事貝克多警告稱，加沙地帶的糧食安全問題可能在以色列的全面封鎖下繼續惡化。



聯合國糧農組織副總幹事 貝斯·貝克多：加沙地帶的局勢在近幾個月以最高的水平急劇惡化，我認為這表明加沙地帶面臨的危機是世界上最嚴重的糧食和營養危機之一。我認為，我們可以假定報告中的數字只會繼續升高。