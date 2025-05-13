一文看懂中美經貿會談聯合聲明

中評社北京5月13日電／據央視新聞報導，5月12日，中美日內瓦經貿會談聯合聲明發布。如何讀懂這份聲明，聲明中透露出哪些重要信息？來看總台央視記者財經老王的解讀。



中美日內瓦經貿會談聯合聲明發布。聲明當然是非常專業嚴謹的，老王在這裡給大家稍微通俗化“翻譯”一下，方便大家理解。



聲明裡提到的幾個文件主要是圍繞著美國加征的所謂“對等關稅”。4月份以來，美國對華加征的所謂“對等關稅”一共是125%，中國也進行了堅決正當反制。現在，按照雙方達成的共識，美方取消其中共計91%的加征關稅，暫停實施24%的“對等關稅”90天，那麼現在的對華“對等關稅”就是10%。中方也相應取消和暫停了部分反制關稅。具體的，大家可以把這張圖截屏保存細看。此外，中方還相應暫停或取消對美國的非關稅反制措施。不過，這次談到的只是中美雙方實施的關稅中的一部分，像美方以“芬太尼”為由對華加征的關稅以及中方實施的反制關稅，在聲明中都沒有提及。



我們看到這則聯合聲明一發布市場就給出了積極的反應：美股納斯達克100指數期貨上漲超3%，港股恒生指數盤中飈升，科技股、消費股領漲，金價則大幅下跌。這說明全球市場對這個結果是持積極態度的，希望中美兩國關係持續向好，早日恢復外貿。不僅符合中美兩國的利益，也符合全球期待。



國際貿易專家告訴老王，雖然關稅沒有全部取消，但大幅降低了雙邊關稅水平，這就可以把之前暫停的中美貿易先恢復起來，在先恢復起來的基礎上，中美雙方才有基礎就更多問題進行深入探討。這邁出了通過平等對話協商解決分歧的重要一步，也為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件。



聲明最後也明確，中美雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。核心意思就是，中美雙方將通過制度化的溝通機制，持續就經貿問題進行對話，以解決分歧。正如商務部說的，我們最終的目的，是徹底糾正單邊加稅的錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注入更多確定性和穩定性。



聯合國：中美經貿會談是世界經濟積極信號



當地時間12日，聯合國秘書長發言人迪雅裡克在回答央視記者提問時表示，聯合國歡迎中美經貿高層會談，中美經貿高層會談是世界經濟的積極信號。