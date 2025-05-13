在上海，青春經濟與區域發展這樣深度融合

中評社北京5月13日電／據央視新聞報導，年輕人不僅是消費者，也是創新消費模式的創造者。



今年3月，共青團上海市委提出方案，通過打造青年發展型街區、建設24小時“年輕力”單元，孵化獨具個性的小店、市集和攤位等，為青年提供更豐富、更多元的消費新選擇，我們一起來看上海的探索。



晚上7時，上海普陀區鴻壽坊青年夜校燈火通明，走出辦公樓的白領們，拿起畫筆，在美育課上“充電”，放鬆心情。熱鬧的夜校，也給附近的青春小店帶來了新商機。



烘焙店店主 朱佳音：我們從營收的圖表上看，就是傍晚6點到7點這段時間，平時還是蠻冷清的，因為這個時間飯點，大家還不太來面包房，現在的訂單數量上漲很多，發現青年夜校對我們的補充還蠻大的。



90後店主朱佳音告訴記者，原本晚飯時間頗為冷清的烘焙蛋糕店，因為有了青年夜校，如今也熱鬧起來，這幾個月的訂單增長了50%，他也計劃著調整餐品品類，增加晚間簡餐和套餐，滿足年輕消費群體的需求。



不僅是上課前，下課後，夜校學員們還經常會前往周邊餐飲娛樂等場所，延長了夜間消費時間，也拉動了青春小店的經濟活力。



一家青年夜校所在的鴻壽坊青年中心，是一個由老式裡弄改造的新型商業體，聚集著很多辦公樓。有聲有色的青年夜校課程，帶動了辦公樓內白領們“下班學藝”，也緩解了樓宇經濟夜晚人氣不足等問題。白天在附近工作的顧雅婷，晚上就在青年中心上夜校，下課後，她和同學們還會選擇這裡的健身房鍛煉。



青年夜校學員 劉珈齊：一個是可以讓大家的社交更緊密一點，再一個是空間上時間上會更方便一點兒。



普陀區鴻壽坊項目負責人 王瑩：青年夜校的話，相當於成為青年人消費的一個內容板塊了，它既可以為青年人“充電”，同時也可以帶動整個商業的夜經濟的發展。