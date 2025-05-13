粵醫院護士用“AI＋”護理病人

中評社北京5月13日電／據大公報綜合新華社、記者盧靜怡報導：5月12日是第114個國際護士節，在中山大學孫逸仙紀念醫院，該院護士利用“AI＋”更好護理病人。



中山大學孫逸仙紀念醫院腫瘤科護士長陳潔介紹，針對乳腺癌患者高發的心理痛苦問題，團隊首創“症狀評估─AI匹配─VR干預”一體化終端，“根據病情，AI會選擇出適合的VR畫面，讓患者紓緩焦慮”。在泌尿外科，護士團隊推出“智能失禁全程管理”創新模式。中山大學孫逸仙紀念醫院泌尿外科四區區護士長樊帆說，系統搭載AI算法，動態調整飲水計劃、盆底訓練及疼痛管理策略，實現排尿功能障礙患者的“一人一策”精準干預。



港護士榮獲南丁格爾獎



紅十字國際委員會公布了第50屆南丁格爾獎獲獎者名單，共有來自17個國家的35名護理人員獲得南丁格爾獎，中國有7名優秀護理工作者獲此殊榮。南丁格爾獎是授予各國優秀護理工作者的國際榮譽，用以表彰他們平時或戰時的卓越成就和獻身精神。



中國獲獎的7名護理工作者分別是：武漢大學中南醫院愛滋病臨床指導培訓中心護士馮玲、甘肅省人民醫院副院長韓琳、香港特別行政區紅十字會資深醫護義工梁偉賢、解放軍總醫院第五醫學中心急診醫學科護士長秦玉玲、天津市第三中心醫院臨床護理中心主任田麗、上海市第一人民醫院腫瘤中心主任護師邢紅、陝西省人民醫院主任護師張玉蓮。