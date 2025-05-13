惠譽估算美國有效關稅率大降至13.1%

中評社香港5月13日電／評級機構惠譽公布，據上日（12日）日內瓦中美經貿會談聯合聲明中降低互徵關稅的決定，惠譽評級更新了美國有效關稅監測數據。惠譽估算美國當前有效關稅率為13.1%，較聲明發布前的22.8%顯著下降。



惠譽稱，美國於2025年4月2日（解放日）實施的34%對等關稅將暫停執行90天，原定4月8日和9日後續提高的對等稅率也被取消。



儘管此次關稅協議是重大緩和舉措，但13%的有效關稅率仍遠高於2024年底2.3%的水平，上一次出現類似稅率需追溯至1941年。有效關稅率指關稅總額佔進口總額的百分比，會隨進口來源國份額和產品結構變化而波動。



機構稱，對中國商品的有效關稅率雖從103.6%降至31.8%，仍是所有貿易夥伴中最高值，這包含2025年4月2日前徵收的關稅及對多數國家實施的10%基準關稅。對美出口量次之的日本、墨西哥、加拿大、德國等國，有效關稅率均超過10.5%。



惠譽以“美國有效關稅率監測”作為互動關稅工具，可計算美國對所有貿易夥伴的進口有效關稅率並量化當前關稅。該計算包含石油天然氣、銅和藥品進口等豁免條款。工具將在美國關稅政策發生重大變化時實時更新，用戶可通過電子表格調整對等稅率和進口金額等參數構建假設性關稅場景。



該工具還單獨計算《美墨加協定》（USMCA）框架下對加拿大和墨西哥的關稅預估，包含針對鉀肥及石油天然氣徵收的10%關稅。