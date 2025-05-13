廣東：年提供2000億貼息貸款惠企

中評社北京5月13日電／據大公報報導，廣東再出招，用“真金白銀”撐企業。12日，廣東省政府在廣州舉行新聞發布會，解讀近日出台的《廣東省進一步激發市場主體活力加快建設現代化產業體系的若干措施》（以下簡稱“12條措施”）。



新公布的“12條措施”，重點幫企業減輕成本、解決融資難題，而且內資外資一視同仁，港企一樣受惠。此次政策最大的亮點之一，是貼息貸款力度再加碼。廣東省商務廳廳長張勁鬆表示，預計每年會提供最多2000億元（人民幣，下同）貼息貸款，相當於去年廣東製造業貸款增量的約30%。單個企業最高可獲得2000萬元貼息支持，減輕還款壓力。＼大公報記者 盧靜怡廣州報導



單企最高享2000萬貼息



廣東擁有市場主體超過1900萬家，其中企業超過835萬家，均居全國首位。當中亦有不少港資企業。“12條措施”對當中符合條件的製造業和高新技術企業年度新增銀行貸款，為企業“開閘放水”。“相比過往的政策，這次政策銀行貸款貼息比例，由以往最多三成，提高到三成半。”廣東省委金融辦副主任童士清說，如果企業成功借到錢，政策期內可享最多一年貼息。



對於達不到貸款門檻的中小企，廣東省政府會透過擔保增信，幫助“開綠燈”。童士清舉例稱：“某小微企業原本只能申請500萬元貸款，通過擔保增信後，銀行放款額度可能提至1000萬元。”



新增136億元支持政策落地



為配合“12條措施”，廣東省財政廳副廳長胡建斌表示，預計省財廳將通過三年時間額外新增約136億元資金，支持這輪政策落地。



“新一輪融資貸款政策，將全部平等適用於內資、外資企業。”張勁鬆強調，對於吸引外資方面，“12條措施”力度十足。跨國公司如果把中國區、亞太區甚至全球總部設在廣東，最高可獲得800萬元一次性獎勵；設立全球研發中心，最高再有600萬元扶持。張勁鬆期待外資企業將更多優質項目落戶到廣東：“我們接下來會確保廣大外資企業應知盡知、應享盡享。”