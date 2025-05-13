韓國總統選戰打響　李在明成為1號候選人

5月12日，李在明在首爾參加總統選舉競選活動。新華社發（全休相攝）（圖片來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據新華社報導，韓國總統選舉競選活動12日正式啟動，7名候選人就此展開為期22天的拉票大戰。韓國最大在野黨共同民主黨候選人、在民調中領跑的李在明被定為1號候選人，其主要對手、執政黨國民力量黨候選人金文洙為2號候選人。



韓國第21屆總統選舉定於6月3日舉行，候選人登記已於5月11日結束。根據韓國相關法律，總統候選人編號順序由其所屬政黨在國會的議席數量決定，議席最多政黨的候選人為1號候選人。由此，1號候選人為李在明，2號候選人為金文洙，兩人對戰格局初顯。



3號候選人因第二大在野黨祖國革新黨未推選候選人而空缺，該黨已表態支持李在明。4號候選人為來自改革新黨的李俊錫，5至8號分別為兩個小政黨的候選人和兩名獨立候選人。



李在明12日在首爾光化門舉行拉票活動啟動儀式，隨後前往京畿道城南市等地呼籲選民支持。金文洙當天凌晨在首爾南部一處市場開啟競選宣傳活動，並於晚間前往保守派“大本營”大邱。李俊錫則將拉票首站選在全羅南道。



外界此前猜測，李俊錫作為國民力量黨前黨首，可能會與金文洙聯手推舉單一候選人，為本屆總統選舉增添變數。不過，李俊錫12日在國會召開記者會表明不會與金文洙合作。



競選宣傳期間，各總統候選人可於每日7時至23時在公共場所發表演說，其競選團隊可向公眾發放傳單等資料。此外，總統候選人還將參加4場電視辯論，日期分別定在本月18日、19日、23日和27日。