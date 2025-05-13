俄指波蘭蓄意破壞雙邊關係

這是4月24日在俄羅斯莫斯科拍攝的克里姆林宮。新華社發（亞歷山大攝）（圖片來源：新華社） 中評社北京5月13日電／據央視新聞報導，波蘭外交部長拉多斯瓦夫·西科爾斯基12日說，波蘭將關閉俄羅斯駐克拉科夫領事館，理由是俄羅斯關聯2024年5月一起縱火案。俄羅斯方面同一天說，波蘭的指認毫無依據，波方持續破壞雙邊關係，俄方將對等回應。



關聯縱火案？



西科爾斯基12日在社交媒體發文說，波方發現了俄羅斯情報人員“蓄意破壞”首都華沙馬雷維爾斯卡街購物中心的證據，“我決定撤銷對俄駐克拉科夫領事館運行的許可”。



波蘭外交部發言人帕維爾·弗龍斯基當天晚些時候證實，波蘭外交部當天下午召見了俄羅斯駐波蘭大使謝爾蓋·安德烈耶夫，告知他波方決定關閉克拉科夫領事館。



安德烈耶夫告訴俄羅斯新聞社記者，俄方暫未收到波蘭政府的正式通知。按波蘭外交官員說法，俄駐克拉科夫領事館將在30天內關閉。俄駐克拉科夫領事館有3名外交官和4名雇員。



2024年5月12日，馬雷維爾斯卡街購物中心發生火災，1400家商鋪中80%以上在火災中不同程度受損，但未造成人員傷亡。同年6月，波蘭總理唐納德·圖斯克指認俄羅斯可能關聯這起火災，但沒有給出任何證據。



圖斯克本月11日說，波方“確信”馬雷維爾斯卡街購物中心由俄情報機構指使縱火。波蘭司法部、內政部表示，波方已逮捕數名縱火嫌疑人，但仍有數人在逃。這些人“直接聽命於身處俄羅斯的某個人”，波方正與立陶宛方面合作。



波蘭檢方12日宣布，檢方已對兩名烏克蘭人提出指控，稱他們與其他縱火嫌疑人“共謀”。