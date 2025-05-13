與土耳其政府和解　庫爾德工人黨將解散

中評社北京5月13日電／據新華社報導，庫爾德工人黨12日宣布，將解除武裝並解散。此舉為庫爾德工人黨與土耳其政府間和平方案的一部分，將結束雙方持續40多年的武裝衝突。



土耳其外交部長哈坎·費丹同一天說，庫爾德工人黨作出“歷史性”決定，將同樣影響地區和平與穩定。



“完成歷史使命”



庫爾德工人黨12日經由親庫爾德的菲拉特通訊社發布上述消息。



庫爾德工人黨在聲明中說，庫爾德工人黨在上周召開的會議中認定，經過多年鬥爭，庫爾德人問題已經可以通過政治途徑解決，如此一來庫爾德工人黨已完成自身“歷史使命”，決定解散。



庫爾德工人黨創立於1979年，尋求通過武力在土耳其與伊拉克、伊朗和敘利亞交界處的庫爾德人聚居區建立獨立國家，被土耳其列為恐怖組織。庫爾德人是中東主要民族之一，總人口約3000萬，主要分布在上述四國。



庫爾德工人黨總部設在伊拉克北部庫爾德自治區，與伊拉克和敘利亞的庫爾德武裝有千絲萬縷的聯繫。據美聯社報導，庫爾德工人黨解除武裝並解散，預計將同樣對敘利亞和伊拉克產生重大影響。



庫爾德工人黨領導人阿卜杜拉·厄賈蘭1999年被土耳其政府逮捕並關押在伊斯坦布爾附近的伊姆拉勒島，因叛國罪被判死刑，後改判終身監禁。土耳其政府2012年10月開始與厄賈蘭接觸，開啟推進解決土耳其庫爾德問題的“和平進程”談判，但後來中斷。



和解2024年10月出現新勢頭，土耳其總統雷傑普·塔伊普·埃爾多安的一名政治盟友提出，厄賈蘭若宣布解散庫爾德工人黨，他可能恢復自由。厄賈蘭去年底告訴兩名探監的土耳其人民平等與民主黨議員，他願意為實現和解出力。



厄賈蘭今年2月發表聲明說，所有庫爾德工人黨武裝人員必須放下武器，庫爾德工人黨必須解散。