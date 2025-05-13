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花旗料中國庫存將湧入美國
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2025-05-13 11:08:24
中評社香港5月13日電／花旗發表研究報告指，中美宣布各自暫緩高額關稅90日，並互相下調進口貨品徵稅。該行預期，由於部分付運商一直觀望，且相信付運商不希望庫存成本高於同行，因此預期中國的庫存將會湧入美國。
該行重申對長榮海運的“買入”評級，其次是中遠海運（01919.HK）。不過，中美關稅休戰並不涵蓋電子商務運輸的最低限度，在美國方面，該行認為已嚴重拋售且尚未回升高位的股票具吸引力，包括聯合包裹（UPS.US）、Saia（SAIA.US）和CSX（CSX.US）。
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