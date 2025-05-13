﻿逾20公營房屋項目　借機械人提速提效

油漆機械人可提升室內油漆工序效率及品質。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公網報導，機械人能起樓！房屋局昨日舉辦“房屋建築機械人──油漆大師比拼賽×武林大會”。局方表示，油漆機械人輔助系統可以將室內油漆施工效率提升50%以上，並改善施工品質。以每層有24個單位的公屋項目為例，傳統需要8名專業技術工人進行的工作，在引進機械人輔助系統後，僅需2名操作人員便可完成。現時已有超過20個公營房屋項目採用建築機械人系統，提升作業效率及質量。



昨日舉辦的比賽，主角是油漆機械人。有5間內地公司的油漆機械人參賽，其中有3間於香港設置分公司。5個機械人分別於模擬搭建單位中進行油漆比賽，需完成3.9平方米的指定範圍，以準確度、施工速度、塗層均勻度及表面處理品質的表現評分。最快完成比賽的機械人僅用時約15秒。最終比賽分別由博智林（香港）建造技術有限公司、蔚建科技香港有限公司奪得大獎。



房屋局局長何永賢介紹，最新實例顯示，在一個公營房屋項目中，使用油漆機械人輔助系統可以將室內油漆施工效率提升50%以上，並改善施工品質。



活動上亦展示了六款有潛力應用於建造公營房屋的機械人，包括扎鐵機械人、地磚鋪貼機械人、鐵器切割機械人、六米高三合一墻面處理機械人、混凝土內墻面打磨機械人及室內測量掃描無人機。



何永賢介紹指，截至目前為止，已有超過20個公營房屋發展項目採用建築機械人系統，預計到2027年，會有另外30個公營房屋項目加入採用。