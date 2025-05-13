人民幣應聲漲　高盛看好升值前景

中評社香港5月13日電／中美同意暫時降低部分關稅90天，兩國貿易戰局勢的緩和引發市場反應，美元指數昨一度上漲1%，境內外人民幣亦應聲擴大漲幅，離岸CNH一度升破7.20，晚間企穩於7.21元。高盛對人民幣走勢持樂觀態度，將未來12個月人民幣匯率的預測上調至1美元兌7元人民幣。



香港文匯報報導，中美貿易談判成果遠勝市場預期，中美的聯合聲明公開後，在岸CNY和離岸CNH雙雙猛升約150點子，在岸CNY在晚上7點左右更高見7.2029。截至昨晚8點，人民幣在高位企穩，CNY和CNH分別在7.2050、7.21上下徘徊。



美國債息升至近一個月最高



同時，美國10年期國債孳息率攀升7個基點，至4.45%，達到近一個月以來的最高水平，歐股和美股期貨也受到提振。但通常被視為避險資產的日圓對美元匯價下跌1.5%，跌至1美元兌147.08日圓。歐元兌美元大跌1.1%，曾跌至1歐元兌1.1131美元。



渣打瑞穗料人民幣難大幅升值



不過，多位分析師認為人民幣不會大幅升值。渣打銀行大中華區宏觀策略主管劉潔分析指，中美貿易談判成果顯著超出市場預期，美元兌人民幣匯率可能小幅走弱，但人民幣即期匯率不會持續強於中間價。在當前背景下，人行不太可能放任人民幣升值。



瑞穗銀行首席亞洲外匯策略師張建泰也認為，人行不會讓人民幣升值，這應該會限制美元兌離岸人民幣的下行空間，人民幣匯率的前景將取決於人行的中間價信號。



高盛對人民幣匯率則持較樂觀的看法。該行發布最新報告指，將三個月和六個月的人民幣兌美元匯率預期上調至7.2和 7.1，其中列舉了中國出口強勁等因素。高盛分析指，按實際貿易加權計算，尤其是兌換美元的情況下，在岸人民幣可能走強，從而抵消關稅下調的影響。