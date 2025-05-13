大行唱好　花旗調升港股全年目標至二萬五

中評社香港5月13日電／中美的關稅談判較市場預期更早取得階段性成果，港股及A股昨日應聲造好。富達國際分析認為，中美談判取得進展，反映整體有效關稅負擔出現顯著轉變，將會帶來三方面的投資啟示，消息利好港股及A股。而花旗則上調港股今年底的目標位2%，由24，500點，上調至25，000點。



香港文匯報報導，花旗昨日發表研究報告，在預期中美關稅談判取得進展的假設下，利好港股及A股。該行指，恒指預測市盈率約為9.5 倍，略低於歷史平均的10.3倍，滬深 300指數市盈率亦略低於歷史平均水平，加上未來12個月美國降息的空間大於中國，這將令港股更為受惠。



看好消費原材料科技股



該行將今年底恒指目標24，500點，上調至25，000點，並新增恒指明年上半年目標26，000點。滬深300指數年底目標則由4，400點下調至4，200點，明年年中目標4，350點。MSCI中國指數年底目標則由78點上調至79點，明年年中目標82點。



花旗認為，中國經濟增長的推動力將由投資轉為消費，因此選股方面較為青睞內地相關的股份，以避免中美關稅的不確定性，預計中國政府將採取適度措施來刺激地方經濟發展，相關政策可能與消費、互聯網、原材料及科技行業相關。



富達國際亞太區投資總監Stuart Rumble昨就中美關稅談判取得進展表示，這種短期緩解對市場來說是鼓舞的信號，有助恢復市場信心，將會帶動港股及A股向好。他說，儘管整體關稅削減幅度大，削減時間卻有限，然而目前市場情緒及本地支持政策可能比實質協議內容更重要。

