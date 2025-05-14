快評：特朗普已有動作　台灣無法迴避統一議題

中評社快評／美國總統特朗普12日在白宮記者會上評論中美貿易談判結果時，提及“這有利於統一與和平”。美國國務院與AIT事後都出面宣稱美國對台政策沒有改變，特朗普的發言只是針對美中貿易關係。



雖然華府作出澄清，台灣當局仍被嚇出一身冷汗。特朗普經常語出驚人，但其不少盤算有跡可循，符合其底層邏輯。特朗普謀求利益，注重交易，先經濟、後政治，想要跟中國大陸談一項“大交易”。



特朗普提統一，不論其真意為何，影響是深遠的。特朗普已有動作，已在營造氛圍。如果台灣當局相信美方所稱特朗普提及統一只是針對美中貿易關係，那是“裝睡叫不醒”、活在夢中。兩岸統一是歷史大勢，美國無法阻擋，台灣無法迴避。台灣衹有兩種選擇，統一或“謀獨”，“台獨”意味戰爭。



今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，也是台灣光復80周年。大陸外交部發言人林劍12日在例行記者會上再次宣示，大陸和台灣同屬一個中國、台灣是中國不可分割一部分的事實從未改變。中國終將統一、也必將統一。



上海台灣研究所所長倪永傑日前在2025年兩岸關係研討會上表示，大陸的大國重器正在顯露神威，美軍在西太平洋稱霸的時代已一去不復返。現在的台灣只是黎明前的黑暗，統一的曙光已經顯露，統一的窗口已經到來。



近期大陸很多知名的對台專家學者都表達了對兩岸統一的信心。