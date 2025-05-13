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日本廣島大學發現疑似未爆彈
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2025-05-13 15:34:36
廣島市南區的廣島大學霞校區一處拆遷工地，地下發現了疑似為未爆彈的物體。（圖片來源：央視網）
中評社北京5月13日電／據央視網報導，據日本廣島縣警方消息，當地時間13日上午，警方接到報警稱，在廣島市南區的廣島大學霞校區一處拆遷工地，地下發現了疑似為未爆彈的物體。
警方已在現場確認到疑似為未爆彈的物體，並在現場周邊設置了限制區域。據警方消息，該物體長約90厘米，直徑約25厘米。相關方面正在確認該物體是否有發生爆炸的危險。
據瞭解，廣島大學霞校區曾為軍械庫所在地。
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