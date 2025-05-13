日本7月大地震傳言再發酵　旅遊業訂單大減

傳言大多指今年7月日本將遭遇“隕石墜落”、“南海海槽大地震”、“火山爆發”等。（大公文匯全媒體資料圖） 中評社北京5月13日電／據大公文匯全媒體報導，據NHK等日媒報導，曾精準預言2011年日本311大地震的日本漫畫家龍樹諒作品《我所看見的未來》，亦提到2025年7月5日日本再發生大地震；而曾成功預言緬甸地震的泰國算命師Mor Plai也預言日本7月將發生天災。



報導指，相關傳言最初傳言由日本一名網上創作者提起，隨著輿論發酵，越來越多的網上創作者以此為題材製作影片並傳播，導致近期不少旅客因此決定取消日本行程，令該國旅遊業訂單大減。



報導亦指出，其實此類傳言在2023年就已經出現，但今年突然暴增，網上已經有超過1000段類似的影片，大多指今年7月日本將遭遇“隕石墜落”、“南海海槽大地震”、“火山爆發”等。自2024年末，這些影片已經出現了不同的語言版本，包括繁體中文、英文、泰文、越南文、印度文、印尼文以及西班牙文等，在不同地區廣泛傳播。



據縱橫遊常務董事袁振寧早前透露，今年復活節期間出發的日本團數量銳減，由每日10團減少至5團。為挽回遊客信心，旅行社不得不推出額外保障措施，如在日期間遭遇5級或以上地震，遊客可獲全額退款。即便如此，效果仍不盡人意。



據日媒早前報導，3月31日，日本政府公布最新南海海槽大地震風險評估報告，將未來30年日本發生南海海槽大地震的概率從70%提升至80%，稱地震可能波及西起沖繩、東至福島的廣大區域，導致29.8萬人死亡，造成1.8萬億美元經濟損失。



南海海槽位於菲律賓海板塊及歐亞板塊聚合處邊緣，從靜岡縣的駿河灣延伸到九州以東海面。負責估算日本岸外地震幾率的日本地震調查委員會表示，南海海槽地震可能100年發生一次，每經過一年，發生機率提升約1%。