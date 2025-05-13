中評社北京5月13日電／據大公文匯網消息，據日本《千葉日報》報導，當地時間13日10時37分，日本福島縣發生4.5級地震，多地震感明顯。



據報導，此次地震的震中位於福島縣中部，震源深度80千米。福島第一核電站附近的浪江町、大熊町以及楢葉町等多地都有震度為3級的明顯震感。



此外，此次地震波及範圍較廣，包括日本東北地區的宮城縣以及關東地區的茨城、栃木多縣都有不同程度震感。



此次地震未引發海嘯。