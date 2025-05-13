【
大
中
小
】 【
打 印
】
日本福島縣發生4.5級地震
http://www.CRNTT.com
2025-05-13 15:35:33
中評社北京5月13日電／據大公文匯網消息，據日本《千葉日報》報導，當地時間13日10時37分，日本福島縣發生4.5級地震，多地震感明顯。
據報導，此次地震的震中位於福島縣中部，震源深度80千米。福島第一核電站附近的浪江町、大熊町以及楢葉町等多地都有震度為3級的明顯震感。
此外，此次地震波及範圍較廣，包括日本東北地區的宮城縣以及關東地區的茨城、栃木多縣都有不同程度震感。
此次地震未引發海嘯。
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
日本7月大地震傳言再發酵 旅遊業訂單大減
(2025-05-13 15:33:48)
中國駐日使館：旅日同胞注意防範地震災害
(2025-04-15 12:31:23)
日本九州島附近海域發生6.2級地震
(2025-04-03 11:12:46)
日本小笠原群島父島附近海域4.7級地震
(2025-04-02 10:00:26)
日本政府下調日本潛在大地震遇難人數預期
(2025-03-31 17:17:14)
日本特大地震風險：或致近30萬人死亡
(2025-03-31 14:42:47)
日本東電結束福島處理水第十一次排海
(2025-03-30 17:28:05)
日本3.11地震14周年，仍有災民未返家
(2025-03-12 11:56:21)
311大地震14周年 2萬福島居民未返家園
(2025-03-11 16:12:41)
日福島核災14周年 環團要罷免擁核藍委
(2025-03-11 10:44:03)