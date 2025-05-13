中評社北京5月13日電／網評：如何應對泡沫經濟危機？



來源：大公報 作者：鄧宇



從歷史維度而言，泡沫危機的出現通常難以預料，但仔細梳理卻有跡可循。這就要求決策層把握好宏觀政策實施的時機、節奏和力度，有效的金融監管，以及穩妥推進、有效化解重點領域風險更顯重要，以此增強經濟韌性和金融穩定性。



地緣政治和市場恐慌、預期不穩均可能成為誘發泡沫經濟的重要因素，比如長達十餘年“牛市”的美股、2023年以來黃金價格的持續飈升等現象，從側面也反映了市場的劇烈波動。當前，地緣政治叠加“關稅戰”的陰影增添了更大的不確定性，隨著全球利率整體下行，包括房地產、股市及其他大類資產的價值重估不可避免。



微觀及宏觀視角解讀



微觀經濟層面，泡沫資產充分展現了投機行為的危害，比如17世紀30年代的“鬱金香泡沫”，恰恰是投機者以低價買入、高價賣出為目的，反復轉賣導致價格暴漲，最終因沒有合適買家接手而出現大量拋售。在股票市場，檢驗泡沫的發生比較困難。當股票價格飈升時，很難判斷究竟是泡沫，還是市場所評估的企業內在價值增長的預期。人並非完全理性，市場也不會完美運作，“理性泡沫”通常會在一段時間內長期持續。



宏觀經濟層面，早期的“維克塞爾”理論提供瞭解釋的路徑，即預期的不均衡會引起市場不穩定，導致價格變動、偏離均衡價格。“不均衡動力學”則解釋了市場經濟的不穩定性：貨幣市場的供需並不一致，無形之手（Invisible Hand，也譯為看不見的手）很難有效發揮作用，這一事實造成經濟不穩定。經濟學家明斯基的“金融不穩定”理論更加細致地討論了，市場不穩定與經濟周期的關係，即預期和信用的不穩定會造成經濟過熱或金融不景氣。