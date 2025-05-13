各國央行政策加劇分化

中評社北京5月13日電／據大公報報導，在目前充滿挑戰的市場環境中，投資策略與資產配置越來越需要從宏觀經濟角度出發，關注關稅政策、經濟衰退風險及地緣政治等因素的影響。以下是2025年五大關鍵宏觀主題，為投資者提供策略啟示：



一、貨幣政策走向難料：近年來全球央行政策走勢反復不定，市場對未來利率變動的預期頻繁調整。經濟增長與通脹數據波動加劇，加上疫情後供應鏈問題未解，令央行更依賴短期數據，政策操作趨於被動。而在通脹壓力上升與增長風險偏弱的背景下，各國央行需在穩增長與控通脹間作出複雜的取舍。貨幣政策的不確定性將持續推高債券市場波動，削弱避險功能，尤其是短期政府債券。



二、央行對降息更為審慎：在物價高企的環境下，全球主要央行對進一步寬鬆政策保持克制，即使經濟放緩，也未必願意重啟超低利率時代。以美國為例，基於推行新一輪關稅措施，因而上調未來幾年的通脹預測。雖然利率仍是收益來源，但投資者不應期望重現過去寬鬆周期中的資產升值空間，未來央行實施零利率或負利率的可能性已大為降低。



三、央行政策分化加劇：未來全球央行將因應各自經濟狀況採取差異化策略。加拿大與歐洲央行已啟動降息，而美聯儲按兵不動，日本則仍處於升息軌道之外。這種政策分歧可能導致利差擴大與匯率波動升溫，為利率與外匯市場創造相對價值機會。