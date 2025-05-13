﻿近年人手短缺　的士車隊設獎金招司機

四名的士車隊司機分享工作體驗，表示收入有增長。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公報報導，的士車隊正式投入營運在即，各大車隊正密鑼緊鼓進行招募司機等籌備工作。有已加入車隊的的士司機表示，加入車隊後工作更輕鬆，每日收入有四至五成增長；有司機則認為，車隊有固定基本收入、多勞多得的工作模式，令他感到踏實和穩定。



有的士車隊坦言，近年職業司機人手不足，招募司機存在一定難度，須各出奇謀吸引司機加入。運輸署表示，署方積極協助各車隊的籌備工作，包括為的士車隊引入批量式申請和驗車的安排等。＼大公報記者 易曉彤



“以往單獨租車，扣除成本後最多賺一千多元，現在工作時間有所減少，每天收入還比之前增加了四至五成。”蔡先生已加入最早開始試營運的星群車隊一段時間，收入有明顯提升。他說，未加入的士車隊前，曾在外面單獨租的士約一至兩年時間，“一個人開車常常感到寂寞，遇到問題也無人商量，工作氛圍相對沉悶。”他形容加入車隊儼如加入了大家庭。



黃小姐以租車形式加入JOIE樂行車隊。她說，加入車隊前做夜更司機，一晚僅能賺數百元，加入車隊轉做日班後，工作增多，收入大幅提升，“現在我可以開到最新款的車，車隊內的派單系統亦給我的工作帶來很多便利。”她說，加入樂行車隊後，最吸引她的是車隊的人情味，從零開始學也沒問題，同事間相互幫助。車隊內亦有客服支援，遇到問題能及時獲得幫助。



陳先生則以雇員形式加入BIG BOSS TAXI車隊。他說，車隊會派單，有固定基本收入、多勞多得的工作模式讓他感到踏實和穩定，相比之下，傳統的士在街上攬客，壓力較大。



從事的士行業長達25年的Jacky選擇加入大黃蜂愛心車隊，“車隊車型空間大、可載客多且為電動車，更能滿足乘客的需要。”Jacky說，加入優質車隊能提高競爭力，希望的士車隊能改變大眾對的士司機及整個行業的負面印象。他說，現時已有數百名司機有意加入車隊，車隊正在進行車輛的最後整備工作，包括安裝咪錶等，預計6月初正式投入營運。



各大車隊正密鑼緊鼓進行籌備工作。星群的士表示，目前車隊已有接近90台的士營運，仍需繼續招募司機擴大車隊規模，唯近年職業司機人手不足，招募司機存在一定難度。為鼓勵司機提供優秀服務，車隊中表現優秀的司機可獲晉升為隊長，在營運收入外會額外有月薪一萬元，更設有安全獎及其他不同獎勵。