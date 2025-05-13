﻿百度擬東湧測試自動駕駛車

運輸及物流局局長陳美寶早前試坐自動駕駛車輛。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公報報導，運輸署早前公布更新自動駕駛車輛試行牌照，並擴大百度旗下無人駕駛網約車平台“蘿蔔快跑”在香港的測試區域。百度向離島區議會提交進度報告及東湧測試路段詳情，初期主要集中在東湧外圍道路，途經多個區內屋苑，包括東堤灣畔、海堤灣畔、映灣園、藍天海岸、富東邨、裕東苑等。初期有3部自動車於凌晨1至5時，以及早上9時至晚上10時測試，百度希望之後逐步增加測試車輛。



離島區議會將於今日會議上討論百度自動駕駛車輛測試項目最新進度。百度計劃將自動車不載客道路測試路段擴展至東湧，新的路線包括惠東路、文東路、迎禧路、怡東路、東湧東交匯處、裕東路、鬆仁路、順東路及東湧海濱路。路線將途經區內多個屋苑，包括東堤灣畔、海堤灣畔、映灣園、藍天海岸、富東邨、裕東苑等。



為降低測試對東湧的影響，以及驗證自動駕駛車輛在多樣路況下的適應能力，新路線初期主要集中於外圍道路。



測試期間，車上會有一名由香港本地居民任職的後備操作員，具有超過10年的駕駛經驗，並完成百度提供過百個小時的全職駕駛培訓，全程監控自動車行車及路面情況。如果遇上突發交通狀況，後備操作員將接管車輛並作相應處理。百度初期將同時測試三輛自動車，其後會逐步增加，測試時段為凌晨1至5時、早上9時至晚上10時。百度承諾會確保測試期間安全、合法、合規，並願意接受相關部門的監督。



在港安全行駛1.4萬公里



蘿蔔快跑自去年12月起開始在香港測試自動駕駛車，截至今年4月，累積測試里數超過1.4萬公里，未有發生事故或造成交通阻塞。在上月底，百度已獲准同時測試10架自動車。



運輸署表示，會嚴格把關，有序和安全地推動自動駕駛車在香港測試和應用，為後續遙距操作及跨區運行服務奠定基礎。