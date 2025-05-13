三方互利合作　建設“一帶一路”

李家超率領代表團出席卡塔爾商人協會圓桌會議，深入瞭解當地營商環境及文化。（圖片來源：大公網） 中評社北京5月13日電／據大公報報導，參與卡塔爾訪問團的香港生產力局主席陳祖恒接受訪問時表示，生產力局今次與兩間內地企業簽訂合作備忘錄分別是億航智能及上海西井科技，希望能借助該局以往成功經驗，幫助更多內地企業出海。



幫助產品適應當地需求



他舉例，機管局無人駕駛系統案例，強調香港在技術國際化、標準適應及場景應用方面的獨特優勢，成為內地企業走向國際市場的重要橋梁。生產力局作為技術顧問從旁協助，“我們扮演技術顧問角色，將國際標準‘翻譯’給企業，幫助他們適應不同場景。例如北京研發的無人駕駛車輛在香港需應對潮濕天氣與台風，而在卡塔爾則需應對沙塵暴，生產力局通過技術支持與標準化服務，幫助企業調整產品以適應各地需求。”



此外，香港的普通法體系與國際化環境是優勢所在：“我們熟悉國際溝通方式，文化差異小，能降低企業出海的風險。”陳祖恒認為，內地企業擁有強大的技術實力，與香港的專業服務形成互補，雙方合作不僅推動企業出海，也帶動香港發展。



港企高鋒集團、深圳企業微眾銀行與卡塔爾當地企業Klickl Technology達成三方合作備忘錄。微眾銀行副行長陳峭表示，公司的科技平台是自行研發，成本不高，希望可以與香港企業合作，將中國金融科技能力推廣到“一帶一路”國家。“公司是2014年成立內地首家數字銀行和民營銀行，成立以來一直聚焦服務內地普通老百姓和中小企業，至今服務4億戶個人客戶和150萬中小企業。”