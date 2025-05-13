拱北海關：一香港單牌車涉嫌走私槍支入境

港珠澳大橋海關查獲疑似槍支、槍支配件等一批物品。（受訪者供圖） 中評社北京5月13日電／據大公文匯網報導，拱北海關所屬港珠澳大橋海關今天（13日）透露，一輛香港單牌車最近經港珠澳大橋入境珠海時，海關關員發現該車涉嫌槍支走私，共查獲疑似槍支、槍支配件等一批物品。經專業機構鑒定，其中有6把以壓縮氣體為動力的槍支，屬於國家禁止進出境物品。



今年3月26日，海關關員在港珠澳大橋珠海口岸進境客車通道巡查時，發現一輛香港單牌車行駛軌跡異常，存在走私嫌疑，遂迅速對其實施布控截查。經檢查，在駕駛員背包內、車輛內共查獲疑似槍支8把、槍支配件22件及專用包裝物等一批。後經鑒定，其中有6把以壓縮氣體為動力的槍支。海關提醒，中國內地對槍支有嚴格的管制制度。各種武器、仿真武器、彈藥及爆炸物品都是禁止進出境物品。



據拱北海關數據顯示，去年以來海關嚴打各類走私違法活動，涵蓋槍彈毒走私、“水客”走私、海南離島免稅“套代購”走私、洋垃圾走私、瀕危動植物及其製品走私等；其中去年偵辦槍支案件3宗，查獲疑似槍支7支、槍支配件8件。同時，去年在重點口岸周邊開展“短平快”式專項查緝行動161次，立案查辦“水客”走私案件超過1萬宗。