香港新冠病毒活躍程度超去年8月高峰

本港社區新冠病毒活躍程度有上升趨勢。（大公文匯全媒體資料圖） 中評社北京5月13日電／據大公文匯全媒體報導，本港社區的新冠病毒活躍程度有上升趨勢，衞生署衞生防護中心昨日（12日）通報兩宗兒童嚴重個案，包括一名17個月大女童同時感染新冠病毒、腺病毒和鼻病毒併發嘶吼症，目前情況危殆；另一名13歲女童感染新冠病毒併發肺炎，情況嚴重。衞生防護中心傳染病處主任歐家榮今日（13日）表示，本港新冠病毒活躍程度已經超過去年8月高峰水平，成人及兒童嚴重個案均錄得增幅。



歐家榮指，今年3月起新冠病毒的各項監測指標一直上升，已超越去年8月的高峰水平，不過仍低於前年5月及去年3月、兩個復常後曾經錄得的高峰。過去一個月共錄得75宗成人嚴重個案，明顯高於前一個月的17宗；成人死亡個案26宗，較前一個月的3宗大幅飆升；95%嚴重個案本身有長期病患，逾九成半年內未打新冠疫苗加強劑。



歐家榮又指，兒童嚴重個案同步增加，4月至今錄得5宗兒童嚴重個案，年齡介乎8個月至13歲，其中3人未接種疫苗，3人無長期病患。他補充，該5宗個案中有3宗同時感染其他呼吸道病毒，反映即使兒童過往健康良好，如果無打疫苗都有機會受到感染後出現嚴重併發症。